Известный художник Бэнкси, который часто украшает улицы необычными графити, опубликовал в своем Instagram новую работу, которую посветил приближающемуся к Рождеству.

Композиция называется "Шрам Вифлеема", она представляет собой инсталляцию со сценой рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом.

На заднем плане у фигурок - серая грязная стена с граффити. Над семейством вместо звезды расположена дыра от снаряда.

Эту композицию британский художник установил в отеле The Walled Off Hotel, который расположен у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины.

Скриншот: Instagram/banksy

Ранее "Страна" писала, что Бэнкси нарисовал Рождественское граффити в Бирмингеме с бездомным вместо Санты.

Также мы рассказывали, что в Лондоне за 11 млн евро купили картину Бэнкси с обезьянами-депутатами.