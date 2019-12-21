В городе Килия, который находится в Одесской области двум подросткам сообщили о подозрении в истязании 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Двое 16-летних учащихся профессионального лицея находились на съемной квартире и при других несовершеннолетних избили мальчика и, угрожая, заставили полностью раздеться. Все, что они делали, подростки снимали на телефон, а потом выложили видео в интернет. Один из подростков уже является фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Килийского отделения полиции (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Ранее "Страна" писала о том, что в психиатрическом интернате на Днепропетровщине жестоко издеваются над пациентами.

Также мы рассказывали, что дети рассказали "Стране" о жутких издевательствах в одесском приюте "Свитанок".