В Киеве 4-х летний ребенок попал в больницу с химическими и токсичными ожогами легких из-за того, что вдохнул слизь из детской игрушки. Об этом сообщает воворится в сюжете ТСН.

Сообщается, что ребенок вдохнул игрушку под названием слайм. Это - желеобразная субстанция с приятным запахом и привлекательным цветом. Однако, она токсична, так как в ее составе есть борная кислота.

Скорее всего, 4-х летняя девочка Яся засунула кусочек слизи в нос и вдохнула его оттуда.

"Обнаружили большое количество инородных тел в бронхах обоих легких. В конце оказалось, что это слайм", - говорит хирург детской больницы Охматдет Ванда Милинецькая.

Под общим наркозом бронхи девочки чистили три раза. Части химической слизи соскребывали от бронхов. Яся две недели провела в реанимации, ее вводили в медикаментозный сон, а за нее дышали искусственные легкие. Сейчас ребенок только начинает восстанавливаться.

Видео: YouTube/ТСН

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