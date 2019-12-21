Бывшему начальнику 615 военного представительства Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Чиновник подозревается в завладении почти 4 миллионами гривен средств ГП "Антонов"", - говорится в сообщении.

Мужчина в период с 2009 по 2017 год завладел деньгами ГП "Антонов" в сумме более 4 миллионов гривень. В частности, полковник убедил должностных лиц госпредприятия в том, что заключил договор подряда с военнослужащими и работниками военного представительства на научно-техническое сопровождение сертификационных работ и испытаний при разработке и модернизации образцов авиационной техники гражданского назначения.

Начальник получил доступ к персональным данным своих подчиненных, от их имени получал деньги в кассе и заключал договора. Готовил акты о якобы выполненных работах с поддельными подписями исполнителей.

Сейчас стороне защиты сказали об окончании досудебного расследования и дали доступ к материалам. Военная прокуратура Киевского гарнизона принимает меры по возмещению материального ущерба, причиненного уголовными преступлениями.

Действия полковника квалифицировали по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, среди которых завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах и использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно.

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