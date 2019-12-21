Владимир Зеленский 7 декабря подписал указ "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Владимир Зеленский. Фото: pravda.com.ua

Таким образом, в приложении 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины изменены пять лиц, в отношении которых применяются персональные санкции.

В новую редакцию вошли: председатель территориальной избирательной комиссии № 6 Татьяна Марченко; председатель территориальной избирательной комиссии № 81 Светлана Демченко; секретарь участковой избирательной комиссии № 83 Анна Позднякова; председатель территориальной избирательной комиссии № 128 Оксана Полянская; председатель территориальной избирательной комиссии № 364 Виктория Агапова.



В отношении всех пяти новых фигурантов в течение трех лет будут применяться следующие ограничения: приостановление всяческих финансовых операций; блокирование активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться собственным имуществом); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.



Скриншот: president.gov.ua

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