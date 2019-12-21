В Киеве полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим на проспекте Леся Курбаса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В сообщении говорится, что в Святошинское управление полиции поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса. На месте полицейские выяснили, что между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов.

В результате происшествия 44-летний пострадавший с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставлен в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте.

У стрелявшего мужчины правоохранители обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте мы обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу.

Правонарушитель задержан, им оказался 49-летний житель столицы. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).

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