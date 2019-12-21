В среду, 18 декабря, в киевском кальян-баре задержали владельца, который сбывал наркотические вещества. Об этом сообщается на странице столичной прокуратуры в Facebook.

Согласно информации, представители местной киевской прокуратуры № 6 вместе с оперативниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ после задержания преступника выяснили, что он хранил и распространял товар на территории своего заведения.

В ходе обысков изъято около 200 граммов порошкоподобного вещества, внешне похожего на кокаин, свыше 30 электронных сигарет с возможным каннабисом, а также контрольные весы и сортировочный материал.

Задержанному сообщили о подозрении в криминальном нарушении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. На данный момент решается вопрос о мерах наказания.



Скриншот: Facebook/Прокуратура города Киева

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