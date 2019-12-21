Погода 22 декабря в Украине будет не по-зимнему теплой. По всей территории страны будет тепло, однако по всей стране ожидается облачная погода, местами с осадками. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На севере Украины - в Житомире, Чернигове, Харькове и Сумах, а также на Востоке - в Луганской и Донецкой областях - столбик термометра днем будет колебаться от +8 до +12 градусов. Ночью температура в опустится до +3...+7 градусов.

Полтава, Черкассы, Днепр, Кропивницкий, Запорожье также будут теплыми днем от +10 до +12 градусов и до +9 ночью. Николаев, Одесса, Херсон и Крым будут традиционно самыми: +12...+15 днем и +7...+10 ночью.

Во всех западных регионах страны будет +8...+11 днем и +3...+7 ночью.

В Киеве днем ожидается +8...+10 а ночью температура опустится до +1 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" рассказывала, что синоптики ждут снегопада в Украине в последние часы перед Новым годом.

Также мы писали, что опубликовано видео грузовиков, которые везут снег с Карпат для праздничного настроения в Киеве.