Сегодня, 21 декабря, в селе Вита-Почтовая (Киевская область) задержали мужчину, который обстреливал проезжающие военные автомобили среди бела дня. Об этом сообщается на странице областной прокуратуры в Facebook.

Напомним, что из пистолета ФОРТ 18Р он семь раз выстрелил в проезжающие мимо машины. Оперативники провели обыск по месту жительства. В ходе данной процедуры они обнаружили гранату Ф-1 и другие боеприпасы.

Местная Киево-Святошинская прокуратура сообщила о подозрении мужчине, находившемся в состоянии алкогольного опьянения.

Действия виновника квалифицируются по ч. 2 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка с использованием предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК Украины.



Скриншот: Facebook/Прокуратура Киевской области

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве водитель такси выстрелил в мужчину после конфликта.

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