Бориспольская прокуратура сообщила о подозрении 49-летнему жителю Яготина, который стрелял в полицейский автомобиль. Его взяли под стражу без права внесения залога и теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, 12 декабря 2019 года житель Яготина стрелял из охотничьего оружия по полицейскому автомобилю Яготинского отделения полиции, после чего скрылся. Его объявили в розыск и нашли в Полтавской области.

Досудебное расследование продолжается. За покушение на жизнь полицейского подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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