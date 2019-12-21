Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил о том, что договоренность о выплате «Газпромом» $2,9 млрд по судебным решениям не является чей-то уступкой.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Считаю, что нельзя сказать, что это уступка чья-то. Это взаимоприемлемое решение, которое выверено и оно является выгодным всем", - сказал вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению Козака, прежде всего это решение "выгодно европейским потребителям, потому что есть гарантированные объемы российского газа, которые будут транспортироваться через эту территорию".

Также, как передает "Интерфакс", Козак похвалил украинских коллег, которые участвовали в переговорах.

"Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали (протокол газовых договоренностей - Ред.), я сказал, что мы открыли "форточку возможностей", и убедились в том, что, несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам", - заявил Козак.

Кроме того, вице-премьер отметил, что "украинская делегация - молодцы".

"Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договорености не получилось бы. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак - Ред.). У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказал вице-премьер.

Ранее "Страна" писала, что в 2024-м договор о транзите могут продлить еще на 10 лет.

Также мы рассказывали, что "Нафтогаз" станет газовым агентом "Газпрома" и возьмет на себя все риски.