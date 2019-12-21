Сегодня, 21 декабря,в Деснянском районе Киева, по улице Киото, 9, около 1:30 мужчина выпал из окна вместе со стеклом между 8 и 9 этажами на лестничной клетке. Об этом с места инцидента сообщает "Информатор".

Правоохранительные органы установили личность мужчины, однако дополнительных комментариев не предоставили. Следствие ведется; неизвестно, был ли инцидент несчастным случаем.

На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и криминалисты. На вид мужчине около 30 лет.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: Facebook/Информатор Киев

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве парень выпрыгнул из окна, оставив странную записку.

Также мы писали, что в Ровно при загадочных обстоятельствах выпала из окна многодетная мать.