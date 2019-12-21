В столице из окна на лестничной клетке вместе со стеклом выпал мужчина. Фото и видео
Сегодня, 21 декабря,в Деснянском районе Киева, по улице Киото, 9, около 1:30 мужчина выпал из окна вместе со стеклом между 8 и 9 этажами на лестничной клетке. Об этом с места инцидента сообщает "Информатор".
Правоохранительные органы установили личность мужчины, однако дополнительных комментариев не предоставили. Следствие ведется; неизвестно, был ли инцидент несчастным случаем.
На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и криминалисты. На вид мужчине около 30 лет.
Фото: kiev.informator.ua
Видео: Facebook/Информатор Киев
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве парень выпрыгнул из окна, оставив странную записку.
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