Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка "в чистом поле".Такое разведение, по словам дипломата, не окажет значительного влияния на безопасность. Об этом сообщает ТАСС.

"Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет", - сказал глава МИД РФ в эфире Первого канала.

Напомним, что участники саммита в Париже договорились продолжить дискуссию на высшем уровне через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта, в том числе до конца 2019 года провести обмен пленными, а до конца марта 2020 года осуществить разведение сил на трех новых участках.

Ранее "Страна" писала, что МИД Украины заявил о разработке альтернатив Минским соглашениям.

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