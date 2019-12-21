В Киеве неизвестные облили краской скульптуру "История любви", которая расположена в Крещатом парке возле Моста влюбленных. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Фото: facebook.com/gennadiy.chizhikov

"Когда позитива у меня не хватает...Бизнес и страна с вызовами справится. Так было условно и 100, и 50, и 20 лет, и вчера, и сегодня. Это вопрос времени и ресурсов ...А вот что делать с Этим !? С варварством, вандализмом, с таким уровнем духовности?" – сказал он.

Фото: facebook.com/gennadiy.chizhikov

При этом Чижиков призвал украинцев внимательнее присмотреться к окружающим.

"Такие вещи делают наши с вами сограждане. Они рядом с нами. Они с нами здороваются, общаются. Жмут нам руки теми же руками, что уничтожают наши общие памятники красоты, любви и нашей истории. Как-то не по себе, что рядом с нами могут жить люди с такой вот "культурой", - подчеркнул он.

Фото: facebook.com/gennadiy.chizhikov

Напомним, 18 декабря полиция Харькова сообщала о том, что произошло очередное ЧП. Здесь неизвестные разрушили памятник писателю Максиму Горькому.

Также "Страна" писала, что во Франции произошел очередной вопиющий акт антисемитизма. Здесь в городке Вестхоффен, что находится на востоке Франции, под Страсбургом, на еврейском кладбище 107 могил обрисовали свастикой и числом "14".