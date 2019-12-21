Сотрудник службы безопасности одной из крупных бизнес-структур сообщил "Стране", что обнаружил камеры наблюдения в спортклубе "5 элемент", который принадлежит Петру Порошенко, еще несколько лет назад.

"Я заснял их в вентиляции, которая находилась в раздевалке, и обратился к охране "5 элемента" и выкатил им "предъяву", мол, зачем такое делать. Те только пожали плечами и сказали - такой приказ начальства. У них там есть специальная комната недалеко от входа, где стоят мониторы куда стекается вся информация. Более того, такие устройства были обнаружены даже в вип-комнатах, где любили уединяться для разговоров бизнесмены. Я тогда предупредил охрану, что это уголовная ответственность по статье 359 УК. Они обещали подумать над этим. Но, как видим, так и не подумали", - говорит наш собеседник.

Он также предоставил нам фото прослушки в вентиляции, которые он сделал в раздевалки. На них видны записывающие устройства.

Фото: "Страна"

Как сообщала ранее "Страна", после обысков в спортклубе "Пятый элемент", в нем обнаружили систему тотальной слежки и видеофиксации за посетителями.

В вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединённые с сетевым кабелем вмонтированные линзы видеокамер, собиравшие негласную информацию, подслушивавшие и снимавшие видео посетителей прямо в раздевалках.

21 декабря в ГБР зарегистрировали уголовное производство по ст. 359 УК Украины - незаконное использование специальных технических средств получения информации.