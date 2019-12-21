Умер Владимир Пашинский - отец бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого посадили в СИЗО по делу о его стрельбе в жителя Василькова новогодней ночью несколько лет назад, но 18 декабря выпустили под домашний арест. О смерти своего отца сам бывший политик написал на своей странице Facebook.

Он опубликовал свою фотографию с родителями и написал прощальный пост.

Скриншот: Facebook/Сергей Пашинский

"Не прощаюсь с тобой, дорогой папа, - нельзя проститься с теми, кто идет за горизонт, но оставляет себя в других людях. В детях и внуках, в тысячах добрых дел. Но тебя все равно не хватает. Наших разговоров, твоей поддержки и советов. Спи спокойно, папа. Пусть Господь примет тебя в свои объятия" - написал Пашинский.

Фото: Facebook/Сергей Пашинский

Ранее "Страна" рассказывала, почему суд отпустил Пашинского из тюрьмы.

Также мы писали, что стало известно, кто принял решение об освобождении Пашинского.