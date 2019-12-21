Журналист и ведущий телеканала NewsOne Андрей Павловский заявил, что Главное следственное управление хочет передать ему повестку по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом он рассказал у себя в Facebook.

"Друзья, всем привет. Для меня стало полной неожиданностью. Позвонили из Главного следственного управления и сообщили, что хотят передать повестку. Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета. Дело в том, что в день, когда его убили, моя журналистка находилась на редакционном задании о том, куда делись памятники. Хотела там Кличко записать. И услышала взрыв. Скажу сразу – с Кличко никто не договаривался, что мы его будем писать", - сказал он.

Поэтому, утверждает Павловский, его девушка-журналистка и оказалась на месте инцидента.

"Она услышала взрыв. Побежала и сняла автомобиль, который уже горел. То есть, мы, по сути, оказались первыми. Для меня эта история не удивительна. Произошел взрыв в центре города, поэтому там любая съемочная группа могла оказаться на месте. Спустя все это время, хотят вызвать на следственные действия. Что это такое, как будет происходить, я буду сообщать в следующих видео. Сейчас буду подписывать договор с адвокатом", - заявид он.

Следует уточнить, то в то время Павловский работал на оппозиционном "17 канале", журналисты которого оказались первыми на месте убийства Шеремета и показали горящий автомобиль. В свое время их уже допрашивали по этому делу с намеком на то, что они были в сговоре с организаторами убийства. Однако ни одно из этих обвинений не подтвердились. Однако из-за давления и вызова журналисты на допросы работа "17 канала" оказалась парализована и проект фактически был уничтожен. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

Видео: facebook.com/andriy.pavlovskiy

Напомним, бывшая сотрудница 1+1 Татьяна Боковня рассказала о том, что ее и ее оператора рассматривали, как возможных подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Ранее "Страна" писала, что Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, силой вывели из зала Апелляционного суда. Это удалось сделать после того, как суд штурмовал спецназ потому что сторонники Кузьменко не хотели отпускать ее в СИЗО, пока не состоится суд.