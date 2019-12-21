В Германии считают санкции США, введенные в связи со строительством российского "Северного потока-2" ударом по немецким и европейским предприятиям. Об этом заявила заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает DW.

"Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции. Они наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела", - сказала она.

В то же время еврочиновница уточнила, что, учитывая переговоры между Украиной и Россией о транспортировке газа, "такие американские меры, прежде всего призваны защищать Украину, особенно непонятные".

В то же время внешнеполитический представитель Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид заявил, что шаг США является "односторонним".

"Этот односторонний шаг является бременем для двусторонних отношений. Введенные США санкции не помешают завершить работу по Северному потоку-2, взамен лишь задержат ее", - подчеркнул он.

Также в Берлине уточнили, что отвергают "такого рода экстерриториальные санкции".

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ предусматривает помощь для Украины в пределах 300 млн долларов и санкции против строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Также "Страна" писала, что в законопроект о военном бюджете США на 2020 год заложили введение санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".