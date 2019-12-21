После американских санкций против "Северного потока-2" строительство газопровода приостановилось. Судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas прекратило работы, опасаясь санкционной дубинки Вашингтона.

Это вызвало овации в Украине, за океан полетели многочисленные "дякую". А руководство страны сразу связало согласие России на транзит газа через Украину с ограничениями США.

"Санкции усиливают нашу позицию на переговорах с Россией о транзите газа в Европу", - написал в Твиттере премьер Алексей Гончарук.

Однако пока всё указывает на то, что газопровод, огибающий Украину, достроен будет. Просто не так быстро, как изначально планировалось.

"Страна" разбиралась, смогут ли санкции США прервать Северный поток-2.

Как США перекрыли "Поток"

Сегодня Дональд Трамп подписал недавно объявленные санкции против "Северного потока-2".

Они запрещают предоставлять какие-либо услуги для его строительства - под угрозой блокирования активов в США и невозможности ведения бизнеса с американскими компаниями.

Угроза вступала в силу со дня подписания. Но давала компаниям-нарушителям целый месяц, чтобы свернуть работу над газопроводом. После этого швейцарский трубоукладчик Allseas остановил работу двух своих кораблей, которые строили "Северный поток-2".

Для этой международной компании санкции болезненны - у нее много контрактов по всему миру. Поэтому скорее всего продолжать работу над газопроводом она уже не будет. Хотя пока Allseas их только приостановила и не свернула окончательно.

По официальной версии - в ожидании неких инструкций из США, как правильнее это сделать, чтобы не навредить природе. Что немного похоже на троллинг. Впрочем, не исключено, что швейцарцы еще какое-то время будут достраивать трубу, чтобы вывести ее в безопасную акваторию.

В то же время очевидно, что санкции могли быть и серьезнее. Они введены против тех, кто юридически строит "Северный поток". А не тех, кто им пользуется или через чью территорию он пролегает. Подрядчика же всегда можно поменять. Вопрос только в сроках.

Достроят ли газопровод?

Если швейцарцы окончательно откажутся строить трубопровод, то за дело могут взяться сами россияне.

У РФ есть два судна, которые могут вести работы по укладке труб. Это "Академик Черский" для глубоководной укладки, и "Фортуна" - для работ в прибрежных водах (она слишком чувствительна к волнам в открытом море, поэтому далеко от берега не уходит).

"Академик" стоит на Дальнем востоке - в Находке, откуда до Балтики месяц ходу. А вот "Фортуна" совсем рядом - в немецком порту Муркан.

Но в случае с россиянами не только дальность Находки может затянуть процесс - но и возможности самой российской техники. Швейцарцы были избраны потому, что могут прокладывать трубы по 3-5 километров за сутки. Российские же суда работают медленнее - полтора километра в день.

Осложнят ситуацию и плохие погодные условия на Балтике, к которым укладчики россиян более чувствительны - они просто меньше по размеру, поэтому подвержены качке (при этом в России уже многие задаются вопросом - что мешало РФ за все последние годы купить или построить судна-трубоукладчики, по параметрам аналогичные швейцарским, но это отдельная тема).

Таким образом, если швейцарцы могли сдать проект уже в январе, то достройка российскими силами может затянуться до середины 2020 года. Плюс еще полтора-два месяца на заполнение газопровода топливом.

Это значит, что при нынешнем санкционном режиме газопровод все равно построят максимум к осени. Если в США не придумают каких-то других мер воздействия на "Северный поток-2".

Хотя дальше речь может идти уже разве что о масштабных секторальных санкциях против целых государств или системообразующих европейских компаний. Что может вызвать настоящую торговую войну между ЕС и США. Которым тоже есть, что терять на рынке Евросоюза.