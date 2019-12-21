В этом году в Украине зарегистрировано в 6 раз больше браков, чем разводов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Twitter.

"А вы знаете, что в 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились?" – говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2019 году женились 227 тысяч пар. Пи этом развелись всего 37 тысяч человек.

Фото: twitter.com/minjust_gov_ua

Напомним, лидер Автомайдана, председатель правления общественной организации "Социально ответственное общество" и экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов женился.

Также "Страна" писала, что российский юморист Евгений Петросян, который в ноябре 2018 года развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко, прожив с ней 33 года, женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.