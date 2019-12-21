Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о том, что сотрудники правоохранительных органов, которые по закону должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" это направление. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - подчеркнул он.

По результатам совещания в ГПУ приняли решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов, а также обеспечения системной работы и координации деятельности в направлении противодействия игорному бизнесу.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ отчиталась о ликвидации 43 подпольных казино в 6 областях.

Кроме того, мы рассказывали, что Зеленский объяснил, почему власти хотят прикрыть игорный бизнес.