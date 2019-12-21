По протоколу соглашений между Россией и Украиной на транзит газа в Европу, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря. Однако, правительство Украины и "Газпром" должны урегулировать судебные претензии Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд к российской компании, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Этот вопрос должен быть урегулирован", - сказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Согласно опубликованному Кабмином Украины тексту протокола, "Газпром" и Украина до 29 декабря должны заключить безотзывное мировое соглашение в рамках возбужденного "Газпромом" и рассматриваемого в Женеве арбитражного дела. Это мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к "Газпрому", основанных на решении АМКУ от 22 января 2016 года и соответствующем решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря 2016 года (включая требование об уплате штрафа и пени).

"Снятие всех арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО "Газпром", а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года", – говорится также в протоколе.

Ранее "Страна" писала о том, что стало известно условие, при котором Россия может прекратить транзит через Украину.

Кроме того, мы рассказывали, что в 2024-м договор о транзите могут продлить еще на 10 лет.