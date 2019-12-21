После обысков в спортклубе"Пятый элемент", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, в нем обнаружили систему тотальной слежки и видеофиксации за посетителями.

Как сообщили "Стране" в ГБР, в вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединённые с сетевым кабелем вмонтированные линзы видеокамер, собиравшие негласную информацию, подслушивавшие и снимавшие видео посетителей прямо в раздевалках.

"На фото изображены системы вентиляций и сигнализаций из мужской и женской раздевалок, в которые вмонтирована Сисиема видеонаблюдения. На момент изъятия она была подсоединена к серверам. С какой целью и куда выводилось видео дополнительно выясняем", - сообщили "Стране" в ГБР.

21 декабря в ГБР зарегистрировал уголовное производство по ст. 359 УК Украины - незаконное использование специальных технических средств получения информации, полностью задокументировало преступление и изъяло технику.

Данную информацию подтверждает и юрист Андрей Портнов: "Друзья, мы конечно не знаем, сам ли прослушивал потом Пётр Алексеевич эти разговоры, и делал ли это в аудио режиме или сразу в видеоформате, но это очень позорная история и прекрасная уголовная фабула. По такому делу фигурант ещё не проходил", - пишет юрист.

По данному факту ГБР открыли уголовное производство.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии. Важно: во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подсоединены к сетевому кабелю", - говорится в обращении.

Уточняется, что дело открыли в связи с ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

Напомним, об обысках в спортклубе Порошенко 20 декабря сообщил известный столичный бизнесмен Гарик Корогодский.

Также "Страна" писала, что у Порошенко платили миллионы за джинсу в прессе и у блогеров.