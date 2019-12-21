В опубликованном сегодня на сайте Кабинета министров протоколе встречи по газу между представителями Евросоюза, Украины и Рооссии, а также "Нафтогаза" и "Газпрома" говорится о конкурентноспособном тарифе на транзит газа как условии прокачки оговоренных объемов.

"При условии, что к моменту бронирования НРЭКУ будет установлен конкурентноспособный тариф, признаваемый компанией-организатором и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы", - говорится в документе.

"Правда, сразу после этой фразы идет предложение о том, что стороны готовы рассмотреть возможность продолжение договора на 10 лет. Но, судя по подаче, фраза про конкурентный тариф относится к 2020-2024 годам", - уточняет телеграм-канал Политика страны.

Напомним, ранее о конкурентном тарифе заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Газпром" будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 кубометров в 2021-2024 годах, при условии конкурентного тарифа", - заявил Миллер.

В то же время министр энергетики Украины Оржель и топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко заявляли, что стороны договорились о повышении тарифа с 2021 года. Очевидно, нужно смотреть договор - как он будет выписан относительно условий транзита газа.

Также "Страна" рассказывала, что 2024-м договор о транзите могут продлить еще на 10 лет.