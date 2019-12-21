Бывшая сотрудница 1+1 Татьяна Боковня рассказала о том, что ее и ее оператора рассматривали, как возможных подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

Она сообщила о том, что через некоторое время после убийства Павла Шеремета со ней связалась журналистка Анна Бабинец и сообщила, что Боковню с ее тогдашним напарником-оператором Павлом Суходольским рассматривали, как возможных подозреваемых в убийстве.

"В день самого убийства мы с Павлом Суходольским вместе с Кварталом 95, летели в Юрмалу. О самой трагедии узнали в аэропорту. Это шокировало, пугало. Но никакого отношения к нам точно не имело" - объяснила девушка.

Она также рассказала, что их с оператором телефоны прослушивали и знали о их передвижениях.

"Вроде, бред? Не берусь судить действия правоохранителей. Но с нынешними подозреваемыми мы с Павлом точно общего не имеем: ни роста, ни телосложения, ни одежды" - добавила журналистка.

Скриншот: Facebook/Татьяна Боковня

Ранее "Страна" писала, что Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, вывели из зала Апелляционного суда. Это удалось сделать после того, как суд штурмовал спецназ потому что сторонники Кузьменко не хотели отпускать ее в СИЗО, пока не состоится суд.

Также мы писали, что националист Корчинский призвал назвать сквер Шеремета именем стрелка, устроившего бойню в Москве.