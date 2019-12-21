Согласно выводам правительственной комиссии, причиной возгорания в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где погибли 16 человек, стало электрооборудование на третьем этаже. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

Так, после возгорания, пожар распространился на другие этажи. А люди не смогли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт.

"Это произошло из-за халатного отношения руководства и персонала колледжа, которые систематически игнорировали обязательное обеспечение противопожарной защиты и требований пожарной безопасности, предусмотренные законодательством. Они сознательно нарушали нормы содержания эвакуационных путей и эксплуатации электрооборудования", - говорится в обращении.

При этом Гончарук вступился за Министерство образования и науки. Чиновники, по его словам, не имели полномочий профинансировать противопожарные мероприятия из-за моратория на проверки, который действовал почти 4 года.

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Как сообщалось, 5 декабря руководитель ГУ ГСЧС в области Виктор Федорчак сообщил, что последнюю проверку состояния пожарной безопасности в здании колледжа инспекторы Приморского отдела ГСЧС осуществили еще в 2014 году. Но предыдущий директор не выполнил предписания.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар, в результате которого погибли 16 человека.