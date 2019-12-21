Расходы на содержание Офиса президента и деятельность главы государства за 5 месяцев каденции шестого президента Украины Владимира Зеленского составили 353 миллиона гривен, что на 27 млн дороже, чем содержание Администрации президента при пятом главе государства Петре Порошенко. Соответствующая информация опубликована на сайте Государственной казначейской службы.

По месячными отчетами о выполнении Государственного бюджета Украины расходы на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и его Администрации за первые пять месяцев текущего года (с января по май) составляют 325 300 000 гривен.

Скриншот: treasury.gov.ua

Через пять месяцев сумма использованных средств составила 678 400 000 гривен, следовательно, за аналогичный период Офис Зеленского потратил на 27 миллионов больше, чем Администрация Порошенко.

Скриншот: treasury.gov.ua

Отметим, ранее Зеленский неоднократно заявлял о необходимости сокращения расходов на чиновников.

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