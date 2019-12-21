Договор о транзите газа из России в Европейский союз через территорию Украины на пять лет будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. Об этом на брифинге в субботу, 21 декабря, сообщил глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель.

"Транзит на пять лет с возможностью пролонгации на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые пять лет, - еще на следующие десять лет", - сказал Оржель.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Юрий Витренко сообщил, что в пакетном соглашении, заключенном между Украиной и Россией нет договоренностей о прямых поставках газа из РФ.

Кроме того, мы рассказывали, что украинская компания "Нафтогаз" станет газовым агентом "Газпрома" и возьмет на себя все риски.