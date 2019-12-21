В российском "Газпроме" утверждают, что украинский "Нафтогаз" возьмет на себя риски переходного периода. Об этом заявил глава российского газового регулятора Алексей Миллер.

"Нафтогаз Украины выступит агентом Газпрома при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода", - говорится в сообщении.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины" продолжит переговоры с российской компанией "Газпром" о транзите газа через территорию Украины на переговорах в столице Австрии - Вене. Об этом рассказал глава украинского предприятия Сергей Макогон.

Ранее "Страна" писала, что озвучены объемы транзита газа по договоренности между Украиной и Россией.

Также мы рассказывали, что в Еврокомиссии одобрили протокол по транзиту российского газа через Украину.