Директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что в пакетном соглашении, заключенном между Украиной и Россией нет договоренностей о прямых поставках газа из РФ.

"О прямых поставках - мы исключили эту позицию... Они если потенциально и будут производиться, то только на базе цены европейского хаба. В пакетном соглашении их нет", - сказал Витренко.

В то же время на уточняющий вопрос он заявил, что в протоколе обсуждения данная тема есть.

Напомним, глава российского "Газпрома" Алексей Миллер рассказал детали газового договора, который подпишут с Украиной.

Также "Страна" писала, что компания "Оператор ГТС Украины" продолжит переговоры с российской компанией "Газпром" о транзите газа через территорию Украины на переговорах в столице Австрии - Вене.

Кроме того, мы писали, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович назвал подписанный 20 декабря в Минске Россией, Украиной и Европейской комиссией протокол по транзиту газа через украинскую территорию сбалансированным документом, который полезен всем сторонам.