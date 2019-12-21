После выплаты Россией 3 миллиардов все иски по газу будут отозваны - Оржель
После того, как российская газовая компания "Газпром" выплатит Украине долг в три миллиарда долларов, по решению арбитража Стокгольма, иски Украины и России будут отозваны. Об этом на брифинге сказал глава Минэнергоугля Алексей Оржель.
"Пакетное решение предполагает пересмотр будущих арбитражей, они будут отозваны", - сказал министр.
Оржель заявил, что долг "Газпрома" в три миллиарда (если точнее 2,9) будет выплачен "Нафтогазу" до конца года. Также будет транзит на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. С пролонгацией также и объемов.
Напомним, что сегодня Киев официально подтвердил газовые договоренности с Россией.
Также мы рассказывали о том, что договора о прямых закупках газа из России в Украину нет.
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