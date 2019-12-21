В российском "Газпроме" рассказали детали газового договора, который подпишут с Украиной. Об этом заявил глава концерна Алексей Миллер, говорится в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

"Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" – соглашение на бронирование мощностей", - утверждает он.

Кроме того, Украина взялась гарантировать независимость регулятора, защиту интересов заказчика и обоснованность тарифа.

В обмен на это "Газпром", как и сообщалось, будет транзитировать через Украину 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м в 2021-2024 годах при условии конкурентного тарифа.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович назвал подписанный 20 декабря в Минске Россией, Украиной и Европейской комиссией протокол по транзиту газа через украинскую территорию сбалансированным документом, который полезен всем сторонам.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минске договорились о заключении нового контракта на транзит газа сроком на пять лет.