65 и четыре по 40. В "Газпроме" сообщили детали газовой сделки с Украиной
В российском "Газпроме" рассказали детали газового договора, который подпишут с Украиной. Об этом заявил глава концерна Алексей Миллер, говорится в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".
"Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" – соглашение на бронирование мощностей", - утверждает он.
Кроме того, Украина взялась гарантировать независимость регулятора, защиту интересов заказчика и обоснованность тарифа.
В обмен на это "Газпром", как и сообщалось, будет транзитировать через Украину 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м в 2021-2024 годах при условии конкурентного тарифа.
Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович назвал подписанный 20 декабря в Минске Россией, Украиной и Европейской комиссией протокол по транзиту газа через украинскую территорию сбалансированным документом, который полезен всем сторонам.
Ранее "Страна" сообщала, что в Минске договорились о заключении нового контракта на транзит газа сроком на пять лет.