Компания "Оператор ГТС Украины" продолжит переговоры с российской компанией "Газпром" о транзите газа через территорию Украины на переговорах в столице Австрии - Вене. Об этом в субботу сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Глава компании заявил о том, что на переговорах в Вене планируется реализовать политические договоренности, достигнутые между сторонами.

"После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины - Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей", - написал он в Facebook.

Также он пообещал рассказать детали встречи позже.

Скриншот: Sergiy Makogon/Facebook

Ранее "Страна" писала, что озвучены объемы транзита газа по договоренности между Украиной и Россией.

Также мы рассказывали, что в Еврокомиссии одобрили протокол по транзиту российского газа через Украину.