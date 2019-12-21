Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит российского газа через Украину. Контракт подпишут на пять лет - до 2024 года и после этого он может быть продлен. По договоренности между странами, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров. Об этом на брифинге сказал глава Минэнергоугля Алексей Оржель.

"Первый год – 65 (млрд куб. м – ИФ) и 40 (млрд куб. м – ИФ) в последующие четыре года. То есть 65, 40, 40, 40, 40", – сказал Оржель в ходе пресс-брифинга в Киеве в субботу.

Оржель заявил, что долг "Газпрома" в три миллиарда (если точнее 2,9) будет выплачен "Нафтогазу" до конца года. Также будет транзит на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. С пролонгацией также и объемов.

Министр подтведил объемы прокачки, указанные россиянами, заявив, что это минимальные гарантированные объемы. При этом тариф на транспортировку будет расти - учитывая падение объемов транзита. "Конечную цену определит регулятор", - объяснил Оржель.

Также после выплаты долга "Газпрома" иски Украины и России будут отозваны. "Пакетное решение предполагает пересмотр будущих арбитражей, они будут отозваны", - сказал министр.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин придумал, как снизить тарифы на тепло задним числом и рассказывали, как это будет работать.

Также мы писали, что на подписание договора о транзите уйдет месяц.