На мосту Патона в Киеве полностью восстановили движение транспорта. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

Так, ремонтные работы были завершены на 3 дня раньше, чем ожидалось. Для этого аварийно-восстановительные работы пришлось вести круглосуточно.

За это время было ликвидировано проседание на мосте, под которым обнаружили повреждение плиты автопроезда. Для ее восстановления использовали бетон с улучшенными качествами.

Более того, работы также закончили и на Южном мосту, где транспортное движение также открыли.

Напомним, "Киевавтодор" ликвидирует проседание на мосту имени Патона. Рабочие "латают" дыры круглосуточно.

Также "Страна" писала, что 17 декабря на мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия из-за чего по одной из главных транспортных артерий столицы планировали перекрыть движение с 21:00 17 декабря до 06:00 23 декабря.