Работники Государственного бюро расследований арестовали шесть элитных автомобилей у народного депутата 8-го созыва ("Воля народа") Максима Микитася. Об этом "Стране" сообщили представители ГБР, предоставив фото.

Lamborghini Urus Микитася. Фото: ГБР

"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следственными теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, выявлено наличие шести элитных автомобилей. По постановлению Печерского районного суда города Киева на них наложен арест", - говорится в сообщении.

Lamborghini Urus Микитася. Фото: ГБР

Уточним, что одним из арестованных авто стал Lamborghini Urus, который находится во владении экс-нардепа.

Lamborghini Urus Микитася. Фото: ГБР

Как известно, 11 декабря у бывшего парламентария прошел обыск.

"Следственные действия проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме более 200 миллионов гривен", - уточняется в документе.

Причиной обысков являются действия парламентария, совершенные в 2016 году.

"По предварительной информации, в 2016 году народный депутат Украины совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций, и получения в связи с этим дохода, были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва. Досудебное расследование продолжается", - утверждается в тексте.

В связи с этим правоохранители открыли уголовное производство по факту отмывания доходов и подделке документов.

Директор ГБР Роман Труба, Микитась в декларации указал заведомо неправдивые доходы и начал их легализовать незаконным путем. Об этом подробно описано в материале "Страны", где указано, как деньги вкладчиков "Укрбуда" ушли на предметы роскоши для Микитася.