Украинцев предупредили о тумане, который накроет почти всю Украину
В Украине 21 декабря ожидается туман в большинстве центральных и южных областей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 21 декабря в южных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Кроме того, спасатели также предупредили о повышении уровня воды в реках Закарпатье. В большинстве рек вода поднимется на 0,5-1,5 м. но негативных последствий не ожидается.
Напомним, 10 декабря Международный аэропорт "Харьков" (МАХ) во вторник отменяет рейсы из-за сложных метеоусловий (весь день в городе сильный туман).
Ранее "Страна" писала о том, что в аэропорту Днепра из-за тумана массово отменяют и задерживают прибытие рейсов.
Также мы сообщали, что из-за тумана на трассе "Одесса - Киев" произошло три масштабных ДТП, столкнулись 11 машин.