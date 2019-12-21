В Украине 21 декабря ожидается туман в большинстве центральных и южных областей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 21 декабря в южных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели также предупредили о повышении уровня воды в реках Закарпатье. В большинстве рек вода поднимется на 0,5-1,5 м. но негативных последствий не ожидается.

Напомним, 10 декабря Международный аэропорт "Харьков" (МАХ) во вторник отменяет рейсы из-за сложных метеоусловий (весь день в городе сильный туман).

Ранее "Страна" писала о том, что в аэропорту Днепра из-за тумана массово отменяют и задерживают прибытие рейсов.

Также мы сообщали, что из-за тумана на трассе "Одесса - Киев" произошло три масштабных ДТП, столкнулись 11 машин.