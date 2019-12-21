Посол США в Украине и бывший представитель нашей страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций при помощи 200-300 россиян, которые работают в секретариате.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Как он утверждает, половина работающих в ООН россиян являются скрытыми или открытыми агентами ФСБ РФ.

"Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", - сказал он.

Ельченко уточнил, что "мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отъехать домой, то есть иногда их отлавливают".

Влияние, по мнению дипломата, в первую очередь связано с тем, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности.

"Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится", - уточнил он.

Напомним, в четверг, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Также "Страна" писала, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, проект которой был одобрен в ноябре.