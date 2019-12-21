Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ предусматривает помощь для Украины в пределах 300 млн долларов и санкции против России, говорится в заявлении Белого дома.

"Это исторический день для американских вооруженных сил. Всего за несколько минут я с гордостью подпишу закон о крупнейшей в истории инвестиции в военных США … Сегодня также отмечается еще одно важное достижение, когда мы официально открыли новый вид наших военных сил. Это очень большой и важный момент", - сказал Трамп накануне подписания.

Уточним, что Украине также предоставят ракеты для системы береговой охраны. При этом против России предусматривается введение санкций из-за газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Кроме того, документ предусматривает создание нового рода войск – космичесикх войск.

Видео: facebook.com/WhiteHouse

Напомним, законодатели США согласовали военный бюджет-2020 в $738 миллиардов долларов.

Также "Страна" писала, что в законопроект о военном бюджете США на 2020 год заложили введение санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".