На платформе Netflix вышел полный первый сезон сериала "Ведьмак". К просмотру доступны все 8 серий сезона.

Посмотреть сериал можно на стриминговой платформе Netflix. Доступен дубляж на русском языке и русские субтитры.

Для просмотра доступны сразу все серии первого сезона "Ведьмака", каждая из которых длится около 60 минут.

В сериале рассказывается о ведьмаке Геральте, мутанте, который натренирован убивать чудовищ. Ему предстоит найти Цириллу, принцессу Цинтры, за которой охотится Эмгыр вар Эмрейс, император Нильфгаарда, развязавший войну с королевствами Севера. Главные роли в сериале сыграли Генри Кавилл (Геральта из Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейя Аллан (принцесса Цирилла).

Трейлер сериала "Ведьмак". Видео: YouTube/ Netflix

Напомним, что съемки фэнтези-саги "Ведьмак" по одноименному произведению Анджея Сапковского стартовали в Будапеште 5 ноября 2018 года.

Сценаристом "Ведьмака" стала Лорен Шмидт Хисрич, среди работ которой сериалы "Сорвиголова", "Власть в ночном городе" и "Западное крыло". Режиссером сериала выступил Томаш Багиньски, а продюсером станет Эндрю Лоус, известный по фильмам "Ганмен" и "Джек Райан".