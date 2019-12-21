Посольство Германии в Украине хочет обсудить проект децентрализации президента Владимира Зеленского и усиления местного самоуправления в стране. Об этом говорится в документе посольства ФРГ, которое оказалось в распоряжении "Страны".

Письмо отправлено в адрес первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, первого замглавы ОП Сергея Трофимова, представителя президента в Конституционном Суде Федора Вениславского, главы фракции "Слуга народа" в Раде Александра Корниенко, главы регионального комитета Рады Андрею Клочко, главы подкомитета по вопросам местного самоуправления Дмитрию Гурину, а также главы правового комитета Ирины Венедиктовой.

"Мне было бы очень приятно взять участие в обсуждении реформы децентрализации и усилении местного самоуправления в Украине. Эта реформа затронет каждого гражданина Украины. Местное самоуправление заслуживает на закрепление его роли в Конституции", - говорится в обращении Специального посла по вопросам реформ в Украине Георга Мильбрадта.

По его словам, "изменения в Конституцию также заслуживают общественного обсуждения до их принятия – это особенно касается участия в этом обсуждении соответствующих заинтересованных сторон, указанных в п. 6 ст. 4 Европейской Хартии местного самоуправления".

"Изменения в Конституцию, которые призваны сохранить и усилить гарантии для местного самоуправления, также нуждаются в надлежащем обсуждении с субъектами права на осуществление местного самоуправления (напр., общины ассоциации). Изменения в Конституцию должны носить инклюзивный характер, который обеспечивает активное участие общества и позволяет согласовывать перспективы дальнейшего развития в рамках системы власти (в соответствии с принципами государственного управления ОЭСР- SIGMA (Программа поддержки совершенствования управления и менеджмента) для стран-участников Европейской политики соседства)", - подчеркивается в сообщении.

Обращение посольства к украинским политикам. Фото: "Страна"

Ранее под аналогичным призывом, а именно доработать изменения в Конституцию по децентрализации, подписали 55 мэров и экспертов.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, Комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти и местного самоуправления рекомендовал парламенту рассмотреть президентский законопроект №2598 о децентрализации власти в первом чтении и в целом.

Ранее сообщалось, что 55 мэров и экспертов потребовали от Зеленского доработать изменения в Конституцию по децентрализации.