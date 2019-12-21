В городе Борислав во Львовской области после визита в местный ресторан пришлось госпитализировать 14 человек. Еще один пострадавший остался лечится дома, передает департамент здравоохранения Львовской ОГА.

Так, госпитализация пострадавших происходила поочередно, начиная с 11 декабря. Медики утверждают, что люди жаловались на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе.

Позже удалось выяснить, что все пострадавшие питались в одном ресторане. "Установлено, что все пострадавшие ели пиццу, салат "Цезарь" и другие продукты", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что у всех пострадавших обнаружили бактерию Сальмонеллы.

Напомним, в Николаеве от отравления едой и алкоголем в придорожном кафе умерли два дальнобойщика, еще троих госпитализировали.

Ранее "Страна" сообщала, что появились первые подробности смертельного отравление детей на Черниговщине.