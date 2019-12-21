Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов прямо под куполом Рады занимался покупкой нового автомобиля Jaguar F-Pace престиж-комплектации, стоимость которого составляет 63 тыс. долларов. Об этом сообщает tk.media.

"Может купим Ягуар F-pace? 63к, в наличии шоколадный с белым салоном. Хватит на первый взнос с нулевым кредитом", - написал нардеп супруге.

После этого жена Кабанова начала искать данную модель в интернете, скидывая парламентарию ссылки.

Фото: tk.media

"Это спортивная. А там престиж-комплектация. Пневмоподъемника нет только, все остальное есть", - отвечает ей он.

Фото: tk.media

Уточняется, что покупкой автомобиля народный депутат занимался на протяжении двух пленарных недель. На протяжении этого времени он неоднократно заходил на сайты продажи авто и смотрел интересующее его авто.

Фото: tk.media

Досталось в ходе этого процесса и помощнице Кабанова Анне Троицкой. Для покупки авто в рассрочку парламентарию нужна справка о доходах, но Верховная Рада не спешила ее выдавать.

Фото: tk.media

После этого депутат решил пожаловаться на помощницу жене, используя при этом ненормативную лексику.

Видео: tk.media

Александр Кабанов

Кабанов попал Раду под номером 87 в списке "Слуги народа". До этого работал сценаристом "Квартала 95" и в креативной группе Владимира Зеленского во время выборов.

Напомним, ранее в сеть выложили телефонный монолог народного депутата от фракции "Слуга народа" Владимир Тимофийчук, в котором он с матом рассказал о работе парламентария.

Как сообщала "Страна", в октябре Тимофийчук прославился тем, что назвал свой родной Коломыйский район, где выращивал зерновые культуры, "Коломойским".