Швейцарская компания Allseas, ответственная за укладку газопровода "Северный поток-2", остановила работы из-за ситуации с санкциями Соединенных Штатов. Об этом сообщает BBC.

"В ожидании принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера", - говорится в сообщении.

Напомним, Власти Германии готовятся к введению санкций США из-за строительства газопровода "Северный поток-2". При этом окончательного решения об ограничительных мерах Вашингтона можно ожидать на текущей неделе.

Как сообщала "Страна", в Кремле заявили, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2". По словам Дмитрия Пескова, введение санкций США против газопровода не нравятся ни Москве, ни Берлину и Парижу.