Погода в Украине 21 декабря готовит небольшое похолодание и локальные дожди. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"21 декабря в западных областях местами небольшой дождь, днем на Закарпатье умеренный дождь, на остальной территории без осадков. В южной части, центральных и прикарпатских областях ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, температура ночью будет около 0-5 градусов тепла, а днем в пределах 6-11 выше нуля. Жителям восточной Украины стоит ожидать 1-6 градусов мороза, а днем 3-5 тепла.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Напомним, по данным метеорологов, декабрь 2019 года стал самым теплым за 139 лет наблюдения.

Ранее сообщалось, что от небывалого тепла в Украине пострадали коты.