20 декабря на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"20 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Север". Огонь велся возле Хутора Свободного из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Светлодарска из противотанковых гранатометов. Рядом с населенным пунктом Шумы из пулеметов и стрелкового оружия. А также возле Крымского из гранатометов, пулеметов.

Кроме того, огонь велся в районе ответственности группировки "Восток". Там по позициям ВСУ открывали огонь шесть раз.

"Дважды рядом с населенным пунктом Невельське – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; возле Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от Каменки – из гранатометов различных систем; вблизи шахты Бутовка – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Васильевка – из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов пострадал один защитник Украины. Еще один получил боец получил ожог сетчатки из-за использования противником лазерного оружия.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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