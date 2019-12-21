Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубометров.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров, которые прошли в Минске 20 декабря.

"Договорились о возможности подписания контракта на 5 лет, который может быть затем продлен. Объем транзита на 2020 год – 65 млрд кубов, с 2021 по 2024 – по 40 млрд кубов", - сообщил источник.

Он отметил, что тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

Кроме того, стороны договорились, что Россия заплатит Украине около $3 млрд по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года, до конца 2019 года.

"Есть договоренность, что Россия заплатит почти $3 млрд по решению арбитража Стокгольма, причем, еще до конца текущего года", - сказал собеседник агентства.

После выплаты Газпромом $3 млрд Украина откажется от других претензий к Газпрому по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту.

"Россия выплатит $3 млрд, а Украина, в свою очередь, отзовет все другие претензии", - отметил собеседник

Речь идет об иске в почти $12 млрд и штрафе Антимонопольного комитета Украины.

5 октября 2016 года АМКУ обратился в суд с требованием взыскать с "Газпрома" штраф и пеню суммарном в размере около 172 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Ранее "Страна" писала, что детали соглашения Офис президента официально обнародует 21 декабря.

Мы также рассказывали, что сегодняшним договоренностям предшествовала встреча сторон в Берлине 19 декабря.