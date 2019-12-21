В распоряжении "Страны" оказался составленный 20 декабря Меморандум о взаимопонимании между депутатскими фракциями и группами Верховной Рады по подготовке к рассмотрению проекта закона о рынке земли.

О нем сегодня рассказал спикер Дмитрий Разумков.

Публикуем сам документ и ключевые выдержки из него. Основной вывод из документа - фракции договорились рассматривать проект на аграрном Комитете без "турборежима", рассчитывая вынести его на голосование на сессионную неделю, которая состоится в середине января. Хотя и, не исключая, что и до этого момента на Комитете все поправки не рассмотрят (а без этого на голосование в Раду выносится законопроект не может).

Напомним, что в ночь со среды на четверг на заседании Комитета случился жесткий конфликт между представителями фракции "Слуги народа" и оппозицией. "Слуги народа" пытались ускорить рассмотрение законопроекта, "выкинув" значительную часть правок ко второму чтени и сократив время рассмотрения поправок. Из-за чего оппозиция фактически заблокировала в знак протеста работу Комитета.

После чего и был принят этот меморандум.

В документе, который подписали все фракции и группы Рада расписывается такой порядок рассмотрения законопроекта о рынке земли.

1. Для подготовки сравнительной таблицы к проекту Закона создается рабочая группа, которая возглавляется членом Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики (далее - Комитет).

2. Рабочая группа проверяет включение всех предложений и поправок, поступивших к проекту Закона в сравнительную таблицу.

3. 21 декабря 2019 в 10:00 подготовленная ​​секретариатом Комитета сравнительная таблица направляется на адрес электронной почты членов рабочей группы.

4. 23 декабря в 9:00 члены рабочей группы собираются для обсуждения возможных замечаний и предложений в сравнительную таблицу по адресу: ул. Грушевского, 5. конференц-зал.

5. 25 декабря до 15 часов секретариат комитета направляет доработанную по результатам заседания рабочей группы сравнительную таблицу на адрес электронной почты членов рабочей группы

6. 26 декабря в 12:00 рабочая группа собирается для окончательного согласования сравнительной таблицы и ее последующего подписания. После этого таблица передастся секретариатом Комитета на рассмотрение Комитета.

7. Устанавливается следующий регламент рассмотрения предложений и поправок на заседании Комитета:

1) для обоснования предложения, поправки автору или представителю депутатской фракции (депутатской группы) - до 1 минуты:

2) для обсуждения предложения или поправки:

- до 1 минуты в поддержку,

- до 1 минуты не в поддержку.

Если инициатор внесения предложения, поправки или представитель депутатской фракции (группы) отсутствует, по поправке проводится только голосование.

8. Депутатские фракции (группы) могут делегировать на Комитет своих представителей для информирования о содержании предложений и поправок, внесенных членами соответствующих депутатских фракций (групп).

9. Заседания Комитета, на котором будут рассматриваться предложения и поправки к проекту закона, будут проходить 26, 27 и 28 декабря 2019 года. А также 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января 2020 года, а также, в случае необходимости, в другие дни соответствии с календарным планом работы сессии Верховной Рады Украины. С 9 до 19 часов с перерывом на 1 час, кроме:

1) 2 января, когда такие заседания проходят с 12 до 21 часов с перерывом на 1:00.

2) 6 января, когда такие заседания проходят с 9 до 15 часов без перерыва.

3) Во время пленарных заседаний Верховной Рады Украины с 15 до 19 часов.

Фото: Страна

В документе, который подписали все фракции и группы Рада расписывается порядок рассмотрения законопроекта о рынке земли.

1. Для подготовки сравнительной таблицы к проекту Закона создается рабочая группа, которая возглавляется членом Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики (далее - Комитет).

2. Рабочая группа проверяет включение всех предложений и поправок, поступивших к проекту Закона в сравнительную таблицу с учетом того, что предложения и поправки, которые дублируются (при условии их полной идентичности), объединяются в одно предложение или поправку. Такие предложения и поправки рассматриваются и голосуются на заседании Комитета как одна поправка.

3. 21 декабря 2019 в 10:00 подготовленная ​​секретариатом Комитета сравнительная таблица направляется на адрес электронной почты членов рабочей группы.

4. 23 декабря в 9:00 члены рабочей группы собираются для обсуждения возможных замечаний и предложений в сравнительную таблицу по адресу: ул. Грушевского, 5. конференц-зал.

5. 25 декабря до 15 часов секретариат комитета направляет доработанную по результатам заседания рабочей группы сравнительную таблицу на адрес электронной почты членов рабочей группы

6. 26 декабря в 12:00 рабочая группа собирается для окончательного согласования сравнительной таблицы и ее последующего подписания. После этого таблица передастся секретариатом Комитета на рассмотрение Комитета.

7. Устанавливается следующий регламент рассмотрения предложений и поправок на заседании Комитета:

1) для обоснования предложения, поправки автору или представителю депутатской фракции (депутатской группы) - до 1 минуты:

2) для обсуждения предложения или поправки:

- до 1 минуты в поддержку,

- до 1 минуты не в поддержку.

Если инициатор внесения предложения, поправки или представитель депутатской фракции (группы) отсутствует, по поправке проводится только голосование.

8. Депутатские фракции (группы) могут делегировать на Комитет своих представителей для информирования о содержании предложений и поправок, внесенных членами соответствующих депутатских фракций (групп).

9. Заседания Комитета, на котором будут рассматриваться предложения и поправки к проекту закона, будут проходить 26, 27 и 28 декабря 2019 года. А также 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января 2020 года, а также, в случае необходимости, в другие дни соответствии с календарным планом работы сессии Верховной Рады Украины. С 9 до 19 часов с перерывом на 1 час, кроме:

1) 2 января, когда такие заседания проходят с 12 до 21 часов с перерывом на 1:00.

2) 6 января, когда такие заседания проходят с 9 до 15 часов без перерыва.

3) Среды недели пленарных заседаний Верховной Рады Украины с 15 до 19 часов.

10. Поименные результаты голосования заносятся в протокол заседания Комитета.