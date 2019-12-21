Государственная служба статистики привела данные о численности населения Украины к 1 ноября 2019 года: она составила меньше 42 миллионов человек.

Данные приведены на сайте ведомства в материале "Демографическая и социальная статистика".

Точное количество населения в Украине Госстат оценивает в 41 940 700 человек. В ноябре прошлого года оно составляло 42 198 483 человек. В течение января-октября 2019 года численность уменьшилась на 212,5 тысячи человек.

Количество умерших в текущем году составило 486 778 человек, в прошлом оно было 484 481 человек. При этом смертность существенно превышает рождаемость: на 100 умерших приходится 57 новорожденных.

Фото: ukrstat.gov.ua

По данным ведомства, в стране преобладают женщины. Они составляют 53,7% населения Украины, а 46,3% - мужчины.

Ранее "Страна" приводила статистику, на сколько сократилось население Украины в течение января-сентября 2019 года.

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