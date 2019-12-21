В 2012 году Александр Бондаренко, в сентябре ставший губернатором Днепропетровской области, снялся в шоу "Давай поженимся" на российском Первом канале.

Об этом сообщает сайт "Відкритий".

Когда Бондаренко попал в студию к ведущей Ларисой Гузеевой и свахе Розе Сябитовой, ему было 26 лет. В передаче его представили перфекционистом, проектным менеджером в департаменте продаж зарубежной компании, кандидатом в мастера спорта по плаванию, увлекающимся теннисом и волейболом, по знаку зодиака Водолеем.

Видео: YouTube/ Катя Шевцова

В шоу поведали историю несчастной любви молодого человека. Дескать, он начал встречаться с девушкой, но вскоре она объявила, что выходит замуж за другого.

В финале шоу невеста по имени Анастасия предпочла его, отринув двух других кандидатов. Однако молодые люди так и не поженились.

Ранее "Страна" сообщала, что ведущая "Давай поженимся" Лариса Гузеева попала на "Миротворец" за посещение Крыма.

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